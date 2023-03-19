إيطاليا: مهاجر مغربي يعربد ويثير الرعب في مستشفى وما حدث صادم!

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

أثار مهاجرٌ مغربي مخمور، رعبا بمستشفى توريت، في مدينة أنكونا الإيطالية، بعدما أقدم على مهاجمة الطاقم الطبي بِمِشْرط ،وفقا للقطات التي سجلتها كاميرا المراقبة داخل المستشفى، التي وثقت كذلك لحظة الهجوم

ووفق مصادر مطلعة فإن المغربي البالغ من العمر 29 سنة، زرع الرعب وسط المرضى والأطباء، بعدما اعتدى عليهم بسبب انفعاله من طول الإنتظار، وسط طابور من المواطنين لتلقي العلاج، مُتهما الأطباء بالإهمال وعدم توفير الرعاية اللازمة له،وهو ما أثار فوضى ورعبا في صفوف المرضى، دفعت السلطات إلى التدخل.

وحسب ذات المصدر، فقد احتج الشاب المغربي على الطاقم الطبي، لعدم تقديمه قبل الأشخاص الآخرين، على أنه حالة مستعجلة؛ قبل أن يشرع في التهجم وضرب الأطباء والمشرفين الصحيين، مهددا إياهم بمشرط (سكين دقيق يستعمل في العمليات الجراحية).

ويضيف المصدر، أن حالة المهاجر المغربي الذي أصاب يده عن طريق الخطأ في إحدى الحانات، لم تكن تستدعي معاملته بشكل استعجالي. إلا أنه أجبر الأطباء عبر تهديدهم بإعطائه الأولوية.

وأثار هذا الحادث استياء واسعا بين المرضى، حيث استنكرت الهيئة الطبية، هذه المشاهد التي وصفتها بـ”الشنيعة.

وتفاعلا مع ذلك، أعلنت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على المشتبه به، الذي تبيّن أنّه من ذوي السوابق، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يشرف عليه المدعي العام

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