السعودية تعلن موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان

هبة بريس - وكالات

دعت المحكمة العليا في السعودية، الأحد، عموم المسلمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الثلاثاء المقبل.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فإن المحكمة العليا في السعودية في بيان أوردته (واس)، “المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى (مكة المكرمة) ـ الموافق 21 / 3 / 2023م”.

ودعت المحكمة “ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

وتأمل “ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”.

وتأمل “ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”.

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