السعودية تعلن موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان
دعت المحكمة العليا في السعودية، الأحد، عموم المسلمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الثلاثاء المقبل.
ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فإن المحكمة العليا في السعودية في بيان أوردته (واس)، “المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى (مكة المكرمة) ـ الموافق 21 / 3 / 2023م”.
ودعت المحكمة “ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.
وتأمل “ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”.
وتأمل “ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”.
9 تعليقات
ان رؤية شهر رمضان المبارك مسؤولية يتحاسب عنها المرء يوم الحساب لهذا فمراقبته تكون شرعية.
كيف يعقل مراقبة شهر رمضان المبارك يكون قبل موعده في المملكة العربية السعودية….
إذا استوفى شهر رمضان المبارك عند السعودية الثلاتين فالمغرب على ما أظن سيكون الصيام به هو يوم الخميس المقبل.
جعله الله شهر رمضان المبارك شهر خير ورزق وصحة وعافية على جميع الأمة الإسلامية يآرب.
منذ سنوات طويلة والعالم الإسلامي لايراقب شهر رمضان المبارك بدقة…
إنه شئ غريب مراقبة شهر رمضان المبارك قبل أوانه في المملكة العربية السعودية..
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته..) وهذا هو خير الكلام ما قل ودل.
متى يتم مراقبة شهر رمضان المبارك في المغرب ؟؟؟
المغرب هو الوحيد في الدول العربية الإسلامية لاتكون الدقة في مراقبة شهر رمضان المبارك دائما اما ناكل رأسه أو رجليه هههههههههههه.