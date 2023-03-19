المغربي توفيق علام يتوج بطلا لماراطون روما

2023-03-19 / 18:34
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هبة بريس -

العداء المغربي توفيق علام أثناء دخوله في المركز الأول لسباق روما | خاص
فاز العداء المغربي توفيق علام بسباق ماراثون روما الدولي في إيطاليا، الأحد 19 مارس 2023، محققا توقيت ساعتين و7 دقائق و42 ثانية.

ضمن العداء المغربي توفيق علام مشاركته في بطولة العالم لألعاب القوى، المرتقبة في العاصمة الهنغارية بوادبيست، في الفترة الممتدة ما بين 19 و27 غشت 2023، عقب تتويجه بطلا لمارطون روما الدولي.

وتفوق المغربي توفيق علام على الكينيين ويلفريد كيغن، الذي حل في المركز الثاني بتوقيت ساعتين و8 دقائق و44 ثانية، وروجر كورير، الذي حل ثالثا بتوقيت ساعتين و10 دقائق و50 ثانية.

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