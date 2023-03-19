الصورة من الارشيف

سالم عبد الفتاح ل”هبة بريس “: تعيين جنرال بنغالي على رأس “المينورسو” يُكرس دور البعثة المقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار

2023-03-19 / 18:31
1
اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس الماضي، تعيين الجنرال البنغلاديشي فخر الأحسن، على رأس بعثة المينورسو بالصحراء المغربية، خلفا للجنرال الباكستاني ضياء الرحمن، الذي سيكمل مهمته في نهاية مارس الجاري.

وبخصوص دلالات تعيين شخصية عسكرية على رأس بعثة المينورسو بالصحراء المغربية ، أكد محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للاعلام وحقوق الانسان في تصريح لموقع “هبة بريس ” ان تعيين جنرال ذو خلفية عسكرية يرسخ دور البعثة المقتصر على مراقبة وقف اطلاق النار عكس الرواية الانفصالية التي تحاول تحوير الخطوة لاحياء خطة تنظيم الاستفتاء المتجاوزة ”

وأضاف عبد الفتاح في التصريح ذاته أن هذا التعيين يؤكد استمرار عمل بعثة المينورسو الميداني كما أنه يفنذ الدعاية الحربية الانفصالية بوجود تصعيد عسكري بالمنطقة حيث ان استمرار وجود البعثة بالمنطقة يعني أن وقف اطلاق النار لازال قائما “.

واسترسل محمد سالم عبد الفتاح في القول أن هذا التعيين يروم تكريس المقاربة الأممية السياسية الواقعية والعقلانية بايجاد حل سلمي متوافق عليه من جميع الأطراف.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خلفا للحوطي.. الـuntm ينتخب الزويتن أمينا عاما له

خلفا للحوطي.. الـuntm ينتخب الزويتن أمينا عاما له

2023-03-19 / 13:09
Photo of الجزائر ..تعديل العسكر يبعد “الأفلان” من تشكيل الحكومة لأول مرة في تاريخه

الجزائر ..تعديل العسكر يبعد “الأفلان” من تشكيل الحكومة لأول…

2023-03-18 / 19:25
Photo of وهبي يعلن عدم مشاركة حزبه في الانتخابات الجزئية حول مقعد برلماني ببني ملال

وهبي يعلن عدم مشاركة حزبه في الانتخابات الجزئية حول…

2023-03-18 / 18:32
Photo of بنكيران: “محاولات التشويش بيننا وبين جلالة الملك ستذهب سدى”

بنكيران: “محاولات التشويش بيننا وبين جلالة الملك ستذهب سدى”

2023-03-18 / 15:55
Photo of تغيير وزير الخارجية الجزائري…سياسة عدائية ثابتة تجاه المغرب

تغيير وزير الخارجية الجزائري…سياسة عدائية ثابتة تجاه المغرب

2023-03-17 / 22:35
Photo of “مجلس وزراء”.ينوه بدور الملك وبسياسة المملكة في مجال الهجرة

“مجلس وزراء”.ينوه بدور الملك وبسياسة المملكة في مجال الهجرة

2023-03-17 / 21:01
Photo of وفد من”الكونغرس الأمريكي” يطلع على التنمية بجهة الداخلة- وادي الذهب

وفد من”الكونغرس الأمريكي” يطلع على التنمية بجهة الداخلة- وادي…

2023-03-17 / 18:44
Photo of أخنوش يترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين ‏وتمكين المرأة‎

أخنوش يترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين…

2023-03-17 / 16:14
Photo of الملك: مرتاحون لعلاقات الصداقة والتقدير المتبادل بين المغرب وايرلندا

الملك: مرتاحون لعلاقات الصداقة والتقدير المتبادل بين المغرب وايرلندا

2023-03-17 / 16:03
Photo of أعضاء بالكونغرس الأمريكي يشيدون بريادة الملك من أجل الاستقرار في المنطقة

أعضاء بالكونغرس الأمريكي يشيدون بريادة الملك من أجل الاستقرار…

2023-03-17 / 15:18

تعليق واحد

  1. ليس،هناك أطراف في قضية الصحراء،المغربية وحكام الجزائر الذين،مازالوا على قيد الحياة والكبرانات يجب أن يحاكموا،في،المحكمة،الجنائية اذا،كلنت فعلا عادلة ولكن،امر المسلمين،مستهان به، لأن كن يسيروا هذه،المحكمة المشؤؤمون لايريدون،السلام بين الدول العربية والإسلامية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق