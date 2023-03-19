سالم عبد الفتاح ل”هبة بريس “: تعيين جنرال بنغالي على رأس “المينورسو” يُكرس دور البعثة المقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس الماضي، تعيين الجنرال البنغلاديشي فخر الأحسن، على رأس بعثة المينورسو بالصحراء المغربية، خلفا للجنرال الباكستاني ضياء الرحمن، الذي سيكمل مهمته في نهاية مارس الجاري.

وبخصوص دلالات تعيين شخصية عسكرية على رأس بعثة المينورسو بالصحراء المغربية ، أكد محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للاعلام وحقوق الانسان في تصريح لموقع “هبة بريس ” ان تعيين جنرال ذو خلفية عسكرية يرسخ دور البعثة المقتصر على مراقبة وقف اطلاق النار عكس الرواية الانفصالية التي تحاول تحوير الخطوة لاحياء خطة تنظيم الاستفتاء المتجاوزة ”

وأضاف عبد الفتاح في التصريح ذاته أن هذا التعيين يؤكد استمرار عمل بعثة المينورسو الميداني كما أنه يفنذ الدعاية الحربية الانفصالية بوجود تصعيد عسكري بالمنطقة حيث ان استمرار وجود البعثة بالمنطقة يعني أن وقف اطلاق النار لازال قائما “.

واسترسل محمد سالم عبد الفتاح في القول أن هذا التعيين يروم تكريس المقاربة الأممية السياسية الواقعية والعقلانية بايجاد حل سلمي متوافق عليه من جميع الأطراف.

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