عطل يصيب طائرة الوداد …خوف وقراءة للطيف .

هبة بريس _ رياضة

اضطرت الطائرة التي كانت تقل بعثة الوداد الرياضي إلى النزول في العاصمة الغابونية ليبروفيل بسبب عطب تقني

وقالت مصادر جيدة الاطلاع إن عطب تقني حدث في الطائرة التي كانت تقل الفريق، ما دفع بالقبطان إلى النزول في مطار العاصمة الغابونية ليبروفيل

وقبل النزول الاضطراري، فقد أصاب الخوف والرعب بعثة النادي الأحمر، حيث بدأ البعض في ترديد آيات من القرآن الكريم وقراءة اللطيف .

وكان الفريق الوداد الرياضي قد عاد بالتعادل بدون أهداف أمام فيتا كلوب الكونغولي، ليضمن تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثامنة على التوالي

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