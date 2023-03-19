العاهل السعودي يوجّه دعوة لرئيس إيران لزيارة الرياض

2023-03-19 / 17:10
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هبة بريس _ وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد إن الحكومة الإيرانية اقترحت على السعودية ثلاثة أماكن لاستضافة لقاء على مستوى وزيري خارجية البلدين، مشيرا إلى أحدث الرسائل المتبادلة مع الرياض منذ اتفاق الجانبين على استئناف العلاقات.

وذكر الوزير في مؤتمر صحفي في طهران أن بلاده وافقت على عقد مثل هذا الاجتماع، دون أن يذكر الأماكن الثلاثة أو يشير إلى موعد عقده.

من ناحية أخرى، قال مساعد للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وجه دعوة للرئيس لزيارة الرياض في رسالة ترحيبية بالاتفاق الذي أبرمته الدولتان في العاشر من مارس آذار الجاري لاستئناف العلاقات في غضون شهرين وذلك بعد قطيعة استمرت سنوات.

وقال محمد جمشيدي، النائب السياسي في مكتب الرئيس الإيراني، في منشور على تويتر إن رئيسي “رحب بالدعوة” دون ذكر موعد الزيارة.

ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي السعودي بعد على طلب للتعليق. ولم تذكر وسائل الإعلام الحكومية السعودية شيئا عن هذه الرسالة

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