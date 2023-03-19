الكويت.. تتويج مغربي بجائزة “البابطين للإبداع الشعري

هبة بريس _ الرباط

فاز الناقد المغربي مصطفى رجوان بجائزة “البابطين للإبداع الشعري” في دورتها الثامنة عشرة في فرع أفضل كتاب في نقد الشعر عن كتابه “الشعرية وانسجام الخطاب”: لسانيات النص وشعرية جان كوهن.

وأعلن الشاعر عبد العزيز سعود البابطين، اليوم الأحد 19 مارس، عن أسماء الفائزين بجوائز مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية لهذه الدورة في مجال الشعر ونقده، في فروعها الستة؛ وهي جائزة أفضل كتاب في نقد الشعر وجائزة أفضل ديوان وجائزة أفضل قصيدة وجائزة أفضل ديوان للشباب وجائزة أفضل قصيدة للشباب، بالإضافة إلى جائزة تكريمية للإبداع الشعري.

ففي فرع جائزة أفضل كتاب في نقد الشعر فاز بالجائزة الناقد الأستاذ مصطفى رجوان من المغرب عن كتابه “الشعرية وانسجام الخطاب” ، مناصفة مع الناقد أحمد درويش من مصر عن كتابه “استقبال الشعر”.

فيما فازت الشاعرة روضة الحاج من السودان بجائزة أفضل ديوان شعري عن ديوانها “إذا همى مطر الكلام” ، فيما فاز الشاعر عبد الله أمين أبوشميس من الأردن بجائزة أفضل قصيدة عن قصيدته “راحيل”.

أما في فئة الشباب، فقد فازت بجائزة أفضل ديوان الشاعرة آلاء القطراوي من فلسطين عن ديوانها “ساقية تحاول الغناء”.

وفي فرع جائزة أفضل قصيدة للشباب فاز الشاعر زاهر حبيب من اليمن عن قصيدته “قبضة من أثر الذهول”، بينما حصل على الجائزة التكريمية لهذه الدورة الشاعر عبد العزيز خوجة من المملكة العربية السعودية، وهي جائزة لا تخضع للتحكيم بل وفق آلية خاصة يشرف عليها رئيس المؤسسة الشاعر عبد العزيز سعود البابطين.

وتلقّت الجائزة مشاركة واسعة من مختلف أنحاء الوطن العربي، إذ بلغ عدد المشاركات أكثر من 826 مشاركة في فروع الجائزة المختلفة، حيث بلغ عدد المشاركات في فئة أفضل كتاب في نقد الشعر 56 مشاركة، و124 مشاركة في فئة أفضل ديوان، وسجلت فئة أفضل قصيدة 341 مشاركة، بينما سجلت فئة أفضل ديوان للشباب 98 مشاركة، فيما بلغ عدد المشاركين في فئة أفضل قصيدة للشباب 207 مشاركا.

وكانت مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية قد أطلقت الدورة الثامنة عشرة لجائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري خلال الفترة من أبريل وحتى 30 شتنبر 2021.

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