سلا : إيداع ثلاث أشخاص السجن بسبب شهادة ” الزور “

2023-03-19 / 16:47
10
ع اللطيف بركة : هبة بريس

أودعت النيابة العامة لدى إبتدائية سلا، قبل يومين، ثلاثة أشخاص، كانوا قد أدلو بشهادة ” الزور ” في ملف نزاع معروض على القضاء.

وقالت مصادر للجريدة، أن الهيئة القضائية، ومن خلال نقاش الملف، تبين تضارب أقوالهم مع ما هو مدون بمحاضر الضابطة القضائية، بعد توجيه لهم عدد من الاسئلة، انتبهت المحكمة والنيابة العامة، أن الأشخاص الثلاثة متضاربين في اقوالهم.

وبعد ان حاصرت النيابة العامة الشهود بما هو مدون من اعترافات لهم في محاضر الضابطة القضائية، اعترفوا بكونهم ، قد أدلو بالشهادة زورا لفائدة شخص في الملف المعروض للنقاش رغم عدم حضورهما أطوار النزاع القائم بينه وبين أحد المدعى عليه.

وفي نفس السياق، فقد سبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن أصدر دورية إلى رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية حول توفير آلية رقمية جديدة للمساعدة على ضبط شهادة الشهود في مختلف القضايا الزجرية.

ومن شأن الآلية الرقمية الجديدة أن تسهل ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، وذلك من خلال تمكينها القضاة من البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو الاسم العائلي والاسم الشخصي، عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات، التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامهم أدلى فيها بشهادته..

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش: سأسهر بشكل شخصي على استفادة جهة درعة تافيلالت من خريطة الطريق ‏الاستراتيجية لقطاع السياحة

أخنوش: سأسهر بشكل شخصي على استفادة جهة درعة تافيلالت…

2023-03-19 / 20:25
Photo of الدخيسي يحل بطنجة تمهيدا لشنّ حملة أمنية واسعة

الدخيسي يحل بطنجة تمهيدا لشنّ حملة أمنية واسعة

2023-03-19 / 19:48
Photo of العرائش..الأمن يحقق بعد العثور على جـ..ــثة شخص داخل دكان

العرائش..الأمن يحقق بعد العثور على جـ..ــثة شخص داخل دكان

2023-03-19 / 18:57
Photo of مجلة امريكية..الرباط ضمن “الوجهات الاستثنائية” للاستكشاف

مجلة امريكية..الرباط ضمن “الوجهات الاستثنائية” للاستكشاف

2023-03-19 / 15:55
Photo of خبراء : تحفيز النمو الإقتصادي بالجهة الشرقية رهين بتسريع الإستثمارات

خبراء : تحفيز النمو الإقتصادي بالجهة الشرقية رهين بتسريع…

2023-03-19 / 15:05
Photo of ” لوطوروت”..حركة السير بين سيدي علال البحراوي وبدال تيفلت متوقفة

” لوطوروت”..حركة السير بين سيدي علال البحراوي وبدال تيفلت…

2023-03-19 / 13:33
Photo of تونس ..توقيفات جديدة تطال ناشطين سياسيين

تونس ..توقيفات جديدة تطال ناشطين سياسيين

2023-03-19 / 12:46
Photo of برلماني بجهة فاس مكناس يمتلك شبكة للأمن الخاص وعاملات النظافة

برلماني بجهة فاس مكناس يمتلك شبكة للأمن الخاص وعاملات…

2023-03-19 / 11:02
Photo of دول عربية ضمن قائمة الأكثر تلوثا في العالم (صورة )

دول عربية ضمن قائمة الأكثر تلوثا في العالم (صورة…

2023-03-19 / 10:46
Photo of المغرب ضمن أكثر الوجهات المفضلة للسياح الفرنسيين

المغرب ضمن أكثر الوجهات المفضلة للسياح الفرنسيين

2023-03-19 / 09:20

‫10 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق