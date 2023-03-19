The F-35 cockpit of the world's newest fifth generation fighter aircraft is shown from a F-35 cockpit demonstrator at National Electronics Museum in Linthicum, Maryland, September 29, 2010. The F-35 Lightning II features touch-screen instrument panel as well as voice-activated controls. The Pentagon announced last week that it reached a "fixed-price" agreement with Lockheed Martin Corp for a fourth batch of F-35 fighter jets, wrapping up months of negotiations about the U.S. military's biggest weapons program. REUTERS/Hyungwon Kang (UNITED STATES - Tags: MILITARY BUSINESS SCI TECH)

ارتفاع الإصابة بالسرطان بين طياري الجيش الأميركي

2023-03-19 / 14:18
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هبة بريس _ وكالات

خلصت دراسة أجرتها وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بين طياري القوات الجوية، وأظهرت لأول مرة أن أفراد الطواقم الأرضية الذين يزودون الطائرات العسكرية بالوقود ويعملون على صيانتها والإشراف على انطلاقها يصابون بالمرض أيضا.

ولطالما سعى الطيارون العسكريون المتقاعدون للحصول على بيانات بشأن هذه المسألة، بعدما أثاروا على مدى سنوات تنبيهات بشأن عدد الأشخاص الذين يعرفونهم الذين أصيبوا بالسرطان.

وفي دراستها التي استمرت لمدة عام، على ما يقرب من 900 ألف فرد من العسكريين، الذين قادوا طائرات، أو عملوا على طائرات عسكرية بين عامي 1992 و2017، توصلت وزارة الدفاع إلى وجود معدلات أعلى بكثير للإصابة بسرطانات الجلد والغدة الدرقية والدماغ والبروستاتا والثدي.

وتتطلب النتائج الآن مراجعة أكبر لمحاولة تحديد الأسباب

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تعليق واحد

  1. ان الله لهم بالمرصاد اعداؤ الله والمسلمين كم كانوا سببا في قتل وتشريد الملايين من لىمسلمين في العراق وافغانستان والدول العربية الأخرى

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