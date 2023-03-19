” لوطوروت”..حركة السير بين سيدي علال البحراوي وبدال تيفلت متوقفة
تنهي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار الرباط – وجدة أنها ستقوم بأشغال وضع ممر علوي للراجلين، على مستوى النقطة الكيلومترية 700+37، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة مساء من يوم الثلاثاء 21 مارس إلى حدود الساعة السادسة صباحا من يوم الأربعاء 22 مارس الجاري.
وأوضح بلاغ للشركة، اليوم الأحد، أن حركة السير ستعرف توقفا مؤقتا في كلا الاتجاهين من مقطع الطريق السيار ما بين محطة الأداء سيدي علال البحراوي وبدال تيفلت.
ودعت مستعملي الطريق السيار القادمين من الرباط والمتوجهين صوب وجدة، استعمال الطريق الوطنية رقم 6 ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال تيفلت.
وأضافت أنه على مستعملي الطريق السيار القادمين من وجدة والمتوجهين صوب الرباط، مغادرة الطريق السيار عند بدال تيفلت واستعمال الطريق الوطنية رقم 6.
وأبرز المصدر ذاته أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عمدت إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير، مضيفا “أنها تعتذر عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي يستهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار”
10 تعليقات
السلامة للجميع ..
على جميع مستعملي الطرق أخذ الحيطة والحذر..
كذالك يجب ان تكون في الاعلام الشاشة والراديو وغيرها من وسائل الإعلام لتعم الفائدة ووصول الرسالة..
على الشركة الوطنية للطرق السيارة وضع ممرات اكثر الراجلين ..
اللهم يسر ولا تعسر يارب العالمين..
بالتوفيق ان شاء الله..
الطرق السيارة في المغرب تجني ملايير درهم وعليها بناء نفق تحت ارضي لسلامة المواطنين من وقوع حوادث السير..
يجب التنبيه لامور خطيرة الا وهي عند عودة الأسر من العطل المدرسية تكون الطرق مكتظة فيجب الحذر..
اللهم وفقهم للمصلحة العامة ..
موفقين ان شاء الله والسلامة للجميع ..