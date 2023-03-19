تونس ..توقيفات جديدة تطال ناشطين سياسيين
هبة بريس _ متابعة
أفادت وسائل إعلام تونسية أن النيابة العامة بالبلد أمرت بتوقيفات جديدة لمسؤوليين سياسيين في ملفات إرهاب.
وأكد موقع إذاعة “موازييك إف إم” أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أمرت بالاحتفاظ مدّة 5 أيام بمدير المكتب الإعلامي لرئيس حركة النهضة والعضو بمكتبها التنفيذي، عبد الفتّاح الطاغوتي، من أجل شبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي.
يأتي ذلك أياما على توقيف الطاغوتي في علاقة بالأبحاث المتعلقة بملف “التآمر على أمن الدولة”، والتي همت أعضاء في حركة النهضة.
وفي السياق نفسه، أفاد المصدر ذاته بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الناشط السياسي والمستشار سابقا بوزارة الشؤون الدينية علي اللافي.
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10 تعليقات
على ما يبدو تونس اغلب مسؤوليها لصوص وفاسدين..
تونس في خطر واقتصادها في تراجع مستمر…
حزب النهظة حزب ارهابي ..
تونس تواجه مخاطر خارجية تهدد بلادها ..
قيس سعيد اتبع طريق الكابرانات ..
اللهم احفظ اهل تونس وشعبها ..
قيس سعيد هو سبب دمار تونس باتباعه تعليمات جارة السوء والتأمر على الوحدة الترابية للمملكة..
الناخبين والمسؤولين كلهم فاسدين الى مزبلة التاريخ..
على كل من ثبت تورطه في الفساد ان يسجن..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم احفظ الدول العربية والإسلامية..