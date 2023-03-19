A policeman stand guard in front of the court house in Tunis, on June 12, 2013, where three European women, supporters of the radical woman's group Femen, who bared their breasts in the Tunisian capital last week are going on trial. The women were arrested on May 29 after staging demonstration outside the main courthouse in support of Amina Sboui, a Tunisian activist who sparked a scandal in March by posting topless pictures of herself on Facebook, defying Arab-Muslim convention, faces possible charges of indecency and desecrating a cemetery. AFP PHOTO / FETHI BELAID / AFP PHOTO / FETHI BELAID

تونس ..توقيفات جديدة تطال ناشطين سياسيين

2023-03-19 / 12:46
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هبة بريس _ متابعة

أفادت وسائل إعلام تونسية أن النيابة العامة بالبلد أمرت بتوقيفات جديدة لمسؤوليين سياسيين في ملفات إرهاب.

وأكد موقع إذاعة “موازييك إف إم” أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أمرت بالاحتفاظ مدّة 5 أيام بمدير المكتب الإعلامي لرئيس حركة النهضة والعضو بمكتبها التنفيذي، عبد الفتّاح الطاغوتي، من أجل شبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي.

يأتي ذلك أياما على توقيف الطاغوتي في علاقة بالأبحاث المتعلقة بملف “التآمر على أمن الدولة”، والتي همت أعضاء في حركة النهضة.

وفي السياق نفسه، أفاد المصدر ذاته بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الناشط السياسي والمستشار سابقا بوزارة الشؤون الدينية علي اللافي.

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‫10 تعليقات

  7. قيس سعيد هو سبب دمار تونس باتباعه تعليمات جارة السوء والتأمر على الوحدة الترابية للمملكة..

  10. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم احفظ الدول العربية والإسلامية..

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