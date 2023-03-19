مصر تعرض على وزير خارجية تركيا صوراً لحكام مصر باستثناء الرئيس مرسي

2023-03-19 / 11:51
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هبة بريس _ متابعة

غابت صورة الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، عن قائمة صور لرؤساء مصر معلقة على أحد الجدران في مبنى وزارة الخارجية المصرية، وذلك بحسب ما أظهره مقطع فيديو من زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى مبنى الوزارة بالقاهرة، ما أثار ردود أفعال على شبكات التواصل الاجتماعي.

حساب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على تويتر، أحمد أبو زيد، نشر مساء السبت 18 مارس/آذار 2023، مقطع فيديو لاستقبال وزير الخارجية سامح شكري، لنظيره التركي تشاووش أوغلو في القاهرة.

يظهر الفيديو تجول شكري وتشاووش أوغلو في مبنى وزارة الخارجية، وتظهر إحدى اللقطات دخول الوزيرين إلى غرفة عُلقّت عليها صور الرؤساء الذين حكموا مصر منذ العام 1953.

تضمنت المجموعة صور 6 شخصيات لـ”محمد نجيب، وجمال عبد الناصر، وأنور السادات، ومحمد حسني مبارك، وعدلي منصور (كان رئيساً مؤقتاً لمصر)، وعبد الفتاح السيسي”.

ولم تظهر صورة مرسي، الذي كان أول رئيس مصري منتخب ضمن قائمة صور الرؤساء السابقين لمصر،

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تعليق واحد

  1. هو في الجنة يتنعم الان اما السيسي المجرم الذي،قتل اسياده ضلما،وعدونا فهو،يعرف جيدا مرده إلى الله مرد،مخزي وفاضح ان شاء الله

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