الجزائر ..الحبس النافذ بحق الناشطة السياسية حكيمة صبايحي

2023-03-19 / 11:39
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هبة بريس _ متابعة

أصدر مجلس قضاء بجاية شرقي الجزائر، حكما بحبس الأستاذة الجامعية والناشطة السياسية حكيمة صبايحي، بـ6 أشهر حبسا نافذا، و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية، بسبب منشوراتها على فيسبوك.

وجاء هذا الحكم النهائي بعد الاستئناف الذي تقدمت به الناشطة على الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة بجاية في/ نوفمبر، والذي قضى عليها بالسجن النافذ بنفس المدة.

وكان محامو الناشطة يأملون في الحصول على براءتها من التهم الموجهة إليها بعد الاستئناف، لكنهم فوجئوا بتأييد الحكم مع إدانة الناشطة بتهمتي إهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية، بينما تمت تبرئتها من بقية التهم.

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