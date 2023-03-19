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14 ق–تيلا على الأقل إثر زلزال في الإكوادور والبيرو

2023-03-19 / 11:25
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هبة بريس

قُتل 14 شخصا على الأقل وأصيب آخرون جرّاء زلزال ضرب جنوب الإكوادور السبت، وشعر به سكّان البيرو، استنادا إلى حصيلة رسميّة.

وأفاد المعهد الأميركي لرصد الزلازل بأن الزلزال بلغت قوته 6,8 درجات.

من جهتها، قالت السلطات الإكوادوريّة إن قوته بلغت 6,5 درجات، بينما ذكرت السلطات البيروفية أنها بلغت 6,7 درجات.

وقالت الرئاسة الإكوادوريّة عبر تويتر “هناك حتى الآن 13 قتيلًا”، 11 في محافظة إل أورو واثنان في محافظة أزواي في جنوب غرب البلاد، فضلا عن وجود مصابين لم تُحدد عددهم.

في مدينة تومبيس البيروفيّة، على الحدود مع الإكوادور، لقيت طفلة تبلغ أربع سنوات مصرعها جرّاء سقوط حجر على رأسها، وفق السلطات.

ووقع الزلزال على عمق 44 كيلومترا وحُدد مركزه في مدينة بالاو، على بُعد نحو 140 كلم جنوب ميناء غواياكيل الكبير، حسب السلطات.

وأثار الزلزال حالة من الذعر بين السكّان الذين نزلوا إلى الشوارع. وانهارت منازل في مدن عدّة، بينها مدينة كوينكا الأكثر تضرّرا.

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