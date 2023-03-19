قطر.. إحالة وزير المالية وآخرين إلى محكمة الجنايات

هبة بريس _ متابعة

أمر النائب العام القطري، بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي وأشخاص آخرين إلى محكمة الجنايات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية، الأحد.

وقالت الوكالة إن أمر النائب العام يأتي “إلحاقا بالبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 6 مايو 2021 بشأن القبض على وزير المالية السابق، علي شريف العمادي، وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة”.

وأشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية.

وأكدت أنه “توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة”.

ووفقا للنيابة فإن الجرائم تشمل “الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال”

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