“القمامة” تملأ شوارع عاصمة الأنوار والعطور

هبة بريس _ متابعة

أعلنت السلطات الفرنسية أن كمية النفايات في شوارع باريس بلغت أكثر من 10 آلاف طن بسبب إضراب عمال جمع القمامة، على الرغم من الجهود المبذولة لإجبارهم على العودة إلى العمل.

وارتفعت كمية النفايات في الشوارع بعدما سجلت 7600 طن في وقت سابق من الأسبوع الماضي، على الرغم من إعلان وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن المضربين أُجبروا على العودة إلى العمل بموجب سلطات الطوارئ المصمَّمة لحماية الخدمات الأساسية

ونفى مساعد لرئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو المعارضة لدارمانان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حصول أي تغيير، قائلا: “لم تكن هناك شاحنات في الأماكن العامة”.

ويضرب عمال جمع القمامة في باريس منذ 12 يوما مع إغلاق المحارق احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد القانونية في هذا القطاع من 57 إلى 59 عاما.

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