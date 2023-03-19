البام يطالب بمهمة استطلاعية للوقوف على خسار السياحة
الصورة تعبيرية

المغرب ضمن أكثر الوجهات المفضلة للسياح الفرنسيين

2023-03-19 / 09:20
11
هبة بريس _ الرباط

جاء في تصنيف حديث للموقع الفرنسي “ليكو توريستيك” المختص في السياحة والرحلات والترفيه، أن تونس والمغرب حصلا على مراتب متقدمة في قائمة أفضل وجهات السفر لدى السياح الفرنسيين خلال شهر فبراير المنصرم.

وكشفت معطيات البارومتر الشهري للموقع الفرنسي، حصول تونس على المرتبة الرابعة ضمن أفضل 20 وجهة مفضلة لدى الفرنسيين بنسبة نمو بلغت أزيد من 98٪، يليها المغرب في المرتبة الخامسة بنسبة نمو أزيد من 93٪.

وسجل التصنيف أن حجوزات السفر التي أجراها السائحون الفرنسيون سواء في الوكالات الفعلية أو عبر الإنترنت في جميع الوجهات العشرين المدرجة قد زادت بنسبة 21٪ خلال شهر فبراير المنصرم مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأشار الموقع الفرنسي، إلى أنه “في فبراير من العام الماضي كان النشاط السياحي ينتعش بالفعل”، مسجلا زيادة بلغت 6٪ مقارنة مع شهر فبراير 2019 و”هي آخر سنة مرجعية قبل أزمة كوفيد 19”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” لوطوروت”..حركة السير بين سيدي علال البحراوي وبدال تيفلت متوقفة

” لوطوروت”..حركة السير بين سيدي علال البحراوي وبدال تيفلت…

2023-03-19 / 13:33
Photo of تونس ..توقيفات جديدة تطال ناشطين سياسيين

تونس ..توقيفات جديدة تطال ناشطين سياسيين

2023-03-19 / 12:46
Photo of برلماني بجهة فاس مكناس يمتلك شبكة للأمن الخاص وعاملات النظافة

برلماني بجهة فاس مكناس يمتلك شبكة للأمن الخاص وعاملات…

2023-03-19 / 11:02
Photo of دول عربية ضمن قائمة الأكثر تلوثا في العالم (صورة )

دول عربية ضمن قائمة الأكثر تلوثا في العالم (صورة…

2023-03-19 / 10:46
Photo of طقس الأحد ..نزول أمطار مع تشكل كتل ضبابية

طقس الأحد ..نزول أمطار مع تشكل كتل ضبابية

2023-03-19 / 08:59
Photo of الشرفاء العلميين يستنكرون خرق العرف والعادة في تظاهرة 15 شعبان

الشرفاء العلميين يستنكرون خرق العرف والعادة في تظاهرة 15…

2023-03-18 / 22:41
Photo of تسوكرمان : المغرب في الطليعة بفضل مقاربة استباقية لمكافحة الارهاب

تسوكرمان : المغرب في الطليعة بفضل مقاربة استباقية لمكافحة…

2023-03-18 / 21:48
Photo of سبتة..7 مهاجرين مغاربة ينجحون في التسلل الى الثغر المحتل

سبتة..7 مهاجرين مغاربة ينجحون في التسلل الى الثغر المحتل

2023-03-18 / 21:11
Photo of النيابة العامة تشرف على إتلاف مخدرات ومواد محظورة بإقليمي الجديدة وسيدي بنور

النيابة العامة تشرف على إتلاف مخدرات ومواد محظورة بإقليمي…

2023-03-18 / 20:29
Photo of بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ..”البيجيدي” : اتفقنا مع الداخلية على ارجاع مبالغ الدعم على دفعات

بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ..”البيجيدي” : اتفقنا مع…

2023-03-18 / 20:08

‫11 تعليقات

  10. المغرب بلد الامن والامان والاستقرار والتعايش السلمي لجميع الديانات وارض الكرم والضيافة..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق