المغرب ضمن أكثر الوجهات المفضلة للسياح الفرنسيين

هبة بريس _ الرباط

جاء في تصنيف حديث للموقع الفرنسي “ليكو توريستيك” المختص في السياحة والرحلات والترفيه، أن تونس والمغرب حصلا على مراتب متقدمة في قائمة أفضل وجهات السفر لدى السياح الفرنسيين خلال شهر فبراير المنصرم.

وكشفت معطيات البارومتر الشهري للموقع الفرنسي، حصول تونس على المرتبة الرابعة ضمن أفضل 20 وجهة مفضلة لدى الفرنسيين بنسبة نمو بلغت أزيد من 98٪، يليها المغرب في المرتبة الخامسة بنسبة نمو أزيد من 93٪.

وسجل التصنيف أن حجوزات السفر التي أجراها السائحون الفرنسيون سواء في الوكالات الفعلية أو عبر الإنترنت في جميع الوجهات العشرين المدرجة قد زادت بنسبة 21٪ خلال شهر فبراير المنصرم مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأشار الموقع الفرنسي، إلى أنه “في فبراير من العام الماضي كان النشاط السياحي ينتعش بالفعل”، مسجلا زيادة بلغت 6٪ مقارنة مع شهر فبراير 2019 و”هي آخر سنة مرجعية قبل أزمة كوفيد 19”.

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