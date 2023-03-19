FILE PHOTO: A view shows the first parliament session held after elections, in Kuwait City, Kuwait December 15, 2020. REUTERS/Stephanie McGehee/File Photo

الكويت.. المحكمة الدستورية تقرر بطلان مجلس الأمة 2022

2023-03-19 / 09:04
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هبة بريس _ وكالات

قضت المحكمة الدستورية بالكويت في جلستها، الأحد، ببطلان مجلس الأمة 2022، لبطلان مرسوم حل المجلس، وإعادة مجلس 2020، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وقررت المحكمة في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها، والتي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس.

وأقرت بعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس.

وكانت المحكمة الدستورية قررت بتاريخ 8 مارس الحالي، حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر.

ونظرت المحكمة الدستورية في طعون انتخابية إزاء الاقتراع الأخير الذي جرى خلال سبتمبر من العام الماضي.

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