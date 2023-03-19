طقس الأحد ..نزول أمطار مع تشكل كتل ضبابية

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تشهد الحالة الجوية عامة بنزول أمطار متفرقة بالمنطقة الشرقية والريف وشرق الأطلس المتوسط، فضلا عن تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق السهول الشمالية والمنطقة الشرقية.

وسيبقى الطقس حارا نسبيا شرق وأقصى جنوب البلاد، مع تناثر حبات من الغبار بكل من المنطقة الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح منتظمة نوعا ما بكل من سهول المحيط الأطلسي الوسطى والأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 15 و23 درجة بأقصى الجنوب، وستكون ما بين 07 و 15 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى، فيما ستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا فوق السهول الشمالية والوسطى، وستنخفض بعض الشيء بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.

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