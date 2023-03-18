هشام مسرار يطل على جمهوره من خلال “فرصة نجاح”

2023-03-18 / 22:26
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نجلاء مزيان

شارك الإعلامي المغربي هشام مسرار مع جمهوره بمنصات التواصل الاجتماعي، -شارك- خبر خوضه لتجربة جديدة ببرنامج جديد سيعرض قريبا على القناة الثانية.

وتقاسم مسرار مع متابعيه بمنصة أنستغرام الفيديو الترويجي للبرنامج، مرفوقا بتعليق جاء فيه :”خلال هاد التجربة الجديدة تلاقيت مع حاملي مشاريع تقاسمو معايا تجاربهم ،الصعوبات اللي لقاو والنجاحات اللي حققو “.
وواصل هشام مسرار: “تجارب اللي غانتقاسمها معاكم باش نستافدو منها جميع ، “فرصة نجاح” برنامج جديد قريبا على 2m”.

هشام مسرار منشط ومقدم برامج مغربي، شارك في العديد من الأعمال كما قدم مجموعة من البرامج ولعل أشهرها برنامج كي كنتي كي وليتي، بالإضافة إلى تنشيطه برنامج جزيرة الكنز رفقة رشيد العلالي.

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