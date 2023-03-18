أمين الناجي ينفي مشاركته في الجزء الثاني من “لمكتوب”

2023-03-18 / 21:49
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نجلاء مزيان - هبة بريس

نفى الفنان المغربي أمين الناجي مشاركته في الجزء الثاني من المسلسل الدرامي “لمكتوب”، الذي يبث على القناة الثانية طيلة شهر رمضان.

وحرص الفنان المغربي على نشر تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، ينفي من خلالها الأخبار الرائجة حول ظهوره “فلاش باك” بالمسلسل ذاته.

و قال الناجي:”شكرا بزاف على رسائلكم، شكرا على اهتمامكم وعلى المتابعة، فرحني بزاف أنكم كتنتاظرو الظهور ديالي فالجزء الثاني من مسلسل المكتوب”.

و أضاف:” للأسف المغامرة بالنسبة للمعطاوي سالات بنهاية الجزء الأول،ولكن لحسن الحظ القصة مزال مسلاتش و الموسم الثاني جدير بالمتابعة”.

و جدير بالذكر أن الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني عرف مشاركة نجوم جدد أبرزهم ربيع القاطي و هند السعديدي.

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