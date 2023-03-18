النيابة العامة تشرف على إتلاف مخدرات ومواد محظورة بإقليمي الجديدة وسيدي بنور

2023-03-18 / 20:29
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أحمد مصباح – الجديدة

بحضور وإشراف الأستاذ يوسف أنبارو، ممثل النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة، أتلفت، الجمعة 17 مارس 2023، اللجنة القانونية المختصة بالجديدة، مكونة من السلطات القضائية والجمركية والأمنية والدركية، كميات هامة من المواد المحظورة، عبارة عن مخدرات وممنوعات، وقنينات بلاستيكية وبنزين، حجزتها المصالح الجمركية والأمنية والدركية والسلطات المحلية، بتراب إقليمي  الجديدة وسيدي بنور، خلال الآونة الأخير. 

هذا، وبحضور أعضاء اللجنة القانونية المختصة، جرت عملية شحن المواد المحجوزة، المستجمعة بمكتب إدارة الجمارك، تحت حراسة أمنية مشددة، إلى تراب جماعة مولاي عبد الله، بإقليم الجديدة، في أرض خلاء، قبل أن تبدأ عملية إتلاف المواد المحظورة والمحجوزة، بعد اتخاذ التدابير الاحترازية، من قبل عناصر الدرك الملكي وعناصر الجمارك، مع تسجيل حضور مكثف لعناصر الوقاية المدنية ورجال الإطفاء.

الكميات المحظورة والمحجوزة، التي تم إحراقها في عملية إتلاف محكمة، توزعت كالتالي:
الكوكايين:  1237 غرام
الأقراص المهلوسة “القرقوبي”:  2317 وحدة؛
مخدر الشيرا: 669215 غرام؛ 
الكيف سنابل: 529009  غرام؛
الكيف وطابا مسحوق:  غرام؛
الكيف مسحوق: 236 غرام؛
طابا أوراق:   117941 غرام؛
طابا مسحوق: 4509 غرام؛
18 قنينة بلاستيك تحوي 450 لترا من البنزين.

إلى ذلك، فإن عملية إتلاف هذه المواد المحظورة، سيما المخدرات، تندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم: 46.02، الذي تم بموجبه تحويل ونقل صلاحيات شركة التبغ إلى إدارة الجمارك، فيما يخص تخزين وحجز المواد المخدرة، والتي تعمل بشكل دوري على إتلاف الكميات المحجوزة، من طرف المصالح الجمركية والأمنية والدركية، بتنسيق مع السلطات المحلية، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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تعليق واحد

  1. هل تمت مراقبة بعين المكان ؟؟؟ هل حرقت المخدرات الحقيقية ؟؟!! ام انها ارجعت لمن يشتغلون مع الذرك نفسه ؟؟؟

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