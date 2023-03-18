بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ..”البيجيدي” : اتفقنا مع الداخلية على ارجاع مبالغ الدعم على دفعات

هبة بريس - الرباط

نوّه حزب العدالة والتنمية بالدور الهام الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات طبقا لأحكام الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وخصوصا ما يتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، ودوره في مواكبة هذه الأحزاب من أجل تطوير تدبيرها المالي.

وردا على ما أثير بشأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قال حزب العدالة والتنمية، إنه أرجع ثلث الدعم غير المستحق وفق اتفاق مع وزارة الداخلية على تقسيط المبلغ الذي بذمته على ثلاث دفعات.

وأوضح الحزب في بلاغ توصلنا بنسخة منه أن الحزب قد أخبر المجلس الأعلى للحسابات في رسالة بتاريخ 26 أبريل 2022 بأنه سيقوم بإرجاع هذا المبلغ لخزينة الدولة على دفعات، وذلك بالنظر للوضعية المالية للحزب.

وزاد الحزب قائلا في البلاغ ذاته أنه “وقد تم في هذا الصدد التوصل إلى اتفاق بين الحزب ووزارة الداخلية، كان موضوع رسالة جوابية من طرفها بتاريخ 29 أبريل 2022، على جدولة أداء هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية، وهي نفس الصيغة التي يتم العمل بها مع باقي الأحزاب. وبناء على هذا الاتفاق، قام الحزب خلال سنة 2022 بإرجاع ثلث المبلغ، أي 2.893.000,00 درهم، إلى خزينة الدولة، على أن يتم إرجاع الشطرين الثاني والثالث، بنفس المبلغ، سنتي 2023 و 2024. وسيتم إرجاع الدفعة الثانية هذه السنة، حيث تمت المصادقة عليها كنفقة ضمن ميزانية الحزب لسنة 2023.”

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