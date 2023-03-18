إيلون ماسك: إذا جرى اعتقال ترامب.. سيفوز بالرئاسة باكتساح

هبة بريس - و م ع

اعتبر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، يوم السبت، أنه إذا وجه المدوعون العامون لائح اتهام تقضي باعتقال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، فإن ذلك سيساعده على تحقيق”نصر ساحق” في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ماسك تعليقا على منشور على تويتر بشأن احتمال رؤية الرئيس السابق وهو مكبل اليدين الأسبوع المقبل:”إذا حدث هذا، فسيعاد انتخاب ترمب بانتصار ساحقا”

وكتب ترامب في حسابه على منصته الاجتماعية Truth Social صباح السبت إنه “سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!”، متحدثاً عن “تسريب” معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن.

وفي الرسالة التي نشرها على منصّته بأحرف كبيرة، تحدّث الرئيس السابق عن “تسريبات غير قانونية من مكتب مدّعين عامين فاسد ومسيّس للغاية في مانهاتن”.

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