دوري أبطال افريقيا ..الرجاء الرياضي يتعادل أمام فايبرز يونايتد

هبة بريس - القسم الرياضي

تعادل الرجاء الرياضي أمام مضيفه فايبرز يونايتد الأوغندي بهدف لمثله، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من محلة مجموعات دوري الأبطال.

افتتح سفيان بنجديدة التسجيل للرجاء في الدقيقة 18، وأدرك أبوبكر لاوال التعادل لفايبرز في الدقيقة 45.

هذا التعادل يبقي الرجاء في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، بينما رفع فايبرز رصيده إلى نقطتين في المركز الأخير.

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