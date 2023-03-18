Algerian President-elect Abdelmadjid Tebboune greets attendees during a press conference in the capital Algiers, on December 13, 2019. - Abdelmadjid Tebboune, a former ally of Algeria's deposed leader Abdelaziz Bouteflika was elected yesterday president of the protest-wracked country in a widely boycotted vote, sparking another outpouring of anger on the streets today. (Photo by RYAD KRAMDI / AFP)

الجزائر ..تعديل العسكر يبعد “الأفلان” من تشكيل الحكومة لأول مرة في تاريخه

2023-03-18 / 19:25
1
هبة بريس - متابعة

أسفر التعديل الحكومي الأخير بالجزائر عن خارطة سياسية “مفاجئة”، إذ لأول مرة في تاريخه يغيب حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان)، الذي يوصف بالحزب التاريخي، عن تشكيلة الحكومة بعد خسارته ثلاث حقائب وزارية.

ومنذ 34 عاما، ظل الأفلان حاضرا في ظل الحكومات المتعاقبة، وغالبا ما كانت رئاسة الحكومة أو أغلبية الوزراء من نصيبه، لكنه خرج هذه المرة صفر اليدين.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد انهى مهام سبعة أعضاء من الطاقم الحكومي، هم وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير المالية جمال كسالي، ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، ووزير الصناعة أحمد زغدار، ووزيرة البيئة سميرة موالفي، إضافة إلى وزير النقل كمال بلجود، ووزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق.

ما رأيك؟
المجموع 21 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وهبي يعلن عدم مشاركة حزبه في الانتخابات الجزئية حول مقعد برلماني ببني ملال

وهبي يعلن عدم مشاركة حزبه في الانتخابات الجزئية حول…

2023-03-18 / 18:32
Photo of بنكيران: “محاولات التشويش بيننا وبين جلالة الملك ستذهب سدى”

بنكيران: “محاولات التشويش بيننا وبين جلالة الملك ستذهب سدى”

2023-03-18 / 15:55
Photo of تغيير وزير الخارجية الجزائري…سياسة عدائية ثابتة تجاه المغرب

تغيير وزير الخارجية الجزائري…سياسة عدائية ثابتة تجاه المغرب

2023-03-17 / 22:35
Photo of “مجلس وزراء”.ينوه بدور الملك وبسياسة المملكة في مجال الهجرة

“مجلس وزراء”.ينوه بدور الملك وبسياسة المملكة في مجال الهجرة

2023-03-17 / 21:01
Photo of وفد من”الكونغرس الأمريكي” يطلع على التنمية بجهة الداخلة- وادي الذهب

وفد من”الكونغرس الأمريكي” يطلع على التنمية بجهة الداخلة- وادي…

2023-03-17 / 18:44
Photo of أخنوش يترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين ‏وتمكين المرأة‎

أخنوش يترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين…

2023-03-17 / 16:14
Photo of الملك: مرتاحون لعلاقات الصداقة والتقدير المتبادل بين المغرب وايرلندا

الملك: مرتاحون لعلاقات الصداقة والتقدير المتبادل بين المغرب وايرلندا

2023-03-17 / 16:03
Photo of أعضاء بالكونغرس الأمريكي يشيدون بريادة الملك من أجل الاستقرار في المنطقة

أعضاء بالكونغرس الأمريكي يشيدون بريادة الملك من أجل الاستقرار…

2023-03-17 / 15:18
Photo of المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية تشيد بـ”التعاون الوثيق” مع المغرب

المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية تشيد بـ”التعاون الوثيق” مع…

2023-03-16 / 23:19
Photo of الرباط تجدد التأكيد على الصفة المحورية للقضية الفلسطينية

الرباط تجدد التأكيد على الصفة المحورية للقضية الفلسطينية

2023-03-16 / 21:45

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق