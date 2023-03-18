وهبي يعلن عدم مشاركة حزبه في الانتخابات الجزئية حول مقعد برلماني ببني ملال

هبة بريس - متابعة

كشف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، اليوم السبت، عدم ترشيحه أي شخص للانتخابات البرلمانية الجزئية المقرر إجراؤها في بني ملال في أبريل المقبل.

جاء ذلك خلال أشغال المؤتمر الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة بني ملال خنيفرة، حيث اكد وهبي أنه في إطار التحالف الحكومي قرر الحزب عدم تقديم أي مرشح للانتخابات الحزئية ببني ملال.

وقال وهبي أن حضوره لجهة مدينة بني ملال-خنيفرة هو استمرارية في التواصل الذي بدأه الحزب قبل الانتخابات التشريعية الماضية، قائلاً: ” البام بدأ من هنا؛ لذلك لا يمكن نسيان هذه الجهة التي تعتبر جزء من البرنامج الحكومي وأسهمت في استقلال المغرب وبناء الدولة ولكن لم تأخذ حقها الكامل من التنمية”.

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