وهبي يعلن عدم مشاركة حزبه في الانتخابات الجزئية حول مقعد برلماني ببني ملال

2023-03-18 / 18:32
0
هبة بريس - متابعة

كشف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، اليوم السبت، عدم ترشيحه أي شخص للانتخابات البرلمانية الجزئية المقرر إجراؤها في بني ملال في أبريل المقبل.

جاء ذلك خلال أشغال المؤتمر الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة بني ملال خنيفرة، حيث اكد وهبي أنه في إطار التحالف الحكومي قرر الحزب عدم تقديم أي مرشح للانتخابات الحزئية ببني ملال.

وقال وهبي أن حضوره لجهة مدينة بني ملال-خنيفرة هو استمرارية في التواصل الذي بدأه الحزب قبل الانتخابات التشريعية الماضية، قائلاً: ” البام بدأ من هنا؛ لذلك لا يمكن نسيان هذه الجهة التي تعتبر جزء من البرنامج الحكومي وأسهمت في استقلال المغرب وبناء الدولة ولكن لم تأخذ حقها الكامل من التنمية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنكيران: “محاولات التشويش بيننا وبين جلالة الملك ستذهب سدى”

بنكيران: “محاولات التشويش بيننا وبين جلالة الملك ستذهب سدى”

2023-03-18 / 15:55
Photo of تغيير وزير الخارجية الجزائري…سياسة عدائية ثابتة تجاه المغرب

تغيير وزير الخارجية الجزائري…سياسة عدائية ثابتة تجاه المغرب

2023-03-17 / 22:35
Photo of “مجلس وزراء”.ينوه بدور الملك وبسياسة المملكة في مجال الهجرة

“مجلس وزراء”.ينوه بدور الملك وبسياسة المملكة في مجال الهجرة

2023-03-17 / 21:01
Photo of وفد من”الكونغرس الأمريكي” يطلع على التنمية بجهة الداخلة- وادي الذهب

وفد من”الكونغرس الأمريكي” يطلع على التنمية بجهة الداخلة- وادي…

2023-03-17 / 18:44
Photo of أخنوش يترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين ‏وتمكين المرأة‎

أخنوش يترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين…

2023-03-17 / 16:14
Photo of الملك: مرتاحون لعلاقات الصداقة والتقدير المتبادل بين المغرب وايرلندا

الملك: مرتاحون لعلاقات الصداقة والتقدير المتبادل بين المغرب وايرلندا

2023-03-17 / 16:03
Photo of أعضاء بالكونغرس الأمريكي يشيدون بريادة الملك من أجل الاستقرار في المنطقة

أعضاء بالكونغرس الأمريكي يشيدون بريادة الملك من أجل الاستقرار…

2023-03-17 / 15:18
Photo of المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية تشيد بـ”التعاون الوثيق” مع المغرب

المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية تشيد بـ”التعاون الوثيق” مع…

2023-03-16 / 23:19
Photo of الرباط تجدد التأكيد على الصفة المحورية للقضية الفلسطينية

الرباط تجدد التأكيد على الصفة المحورية للقضية الفلسطينية

2023-03-16 / 21:45
Photo of الصحراء المغربية.. تعيين فخر الأحسن على رأس بعثة المينورسو

الصحراء المغربية.. تعيين فخر الأحسن على رأس بعثة المينورسو

2023-03-16 / 20:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق