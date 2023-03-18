الحسيمة ..وفــ..ـاة شخص يشتبه في تناوله لمواد كحولية فاسدة والنيابة العامة تحقق

هبة بريس - الحسيمة

لقي شخص مصرعه، أمس الجمعة، جراء تناوله لكحول ممزوج بمواد سامة، إضافة إلى تسمم 3 أشخاص آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى.

وبحسب مصادر محلية، فقد استنفرت الواقعة المصالح الامنية حيث تم فتح تحقيق تحت اشراف النايبة العامة لتحديد مصدر تلك الكحول ، فيما تم نقل 3 أشخاص الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية .

ويعيد هذا الحادث للاذهان مآسي شهدتها عدد من المدن المغربية هاته السنة من بينها مدينة العروي والقصر الكبير حيث تسببت الكحول الفاسدة في وفاة عدد من الاشخاص .

ما رأيك؟ المجموع 13 آراء 12 1