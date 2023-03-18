الحسيمة ..وفــ..ـاة شخص يشتبه في تناوله لمواد كحولية فاسدة والنيابة العامة تحقق
هبة بريس - الحسيمة
لقي شخص مصرعه، أمس الجمعة، جراء تناوله لكحول ممزوج بمواد سامة، إضافة إلى تسمم 3 أشخاص آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى.
وبحسب مصادر محلية، فقد استنفرت الواقعة المصالح الامنية حيث تم فتح تحقيق تحت اشراف النايبة العامة لتحديد مصدر تلك الكحول ، فيما تم نقل 3 أشخاص الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية .
ويعيد هذا الحادث للاذهان مآسي شهدتها عدد من المدن المغربية هاته السنة من بينها مدينة العروي والقصر الكبير حيث تسببت الكحول الفاسدة في وفاة عدد من الاشخاص .
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3 تعليقات
نتمنى أن تنعدم هذه المشروبات من الدخول إلى بلادنا
نتمنى أن يتم منع دخول هذه المشروبات لبلادنا
فعلا كثرو الوفايات بسباب الكحول الفاسدة هادشي كيضر فالخاطر الله يلطف بينا.