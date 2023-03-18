قبلة جديدة لقصي خولي و ندين نجيم تشعل منصات التواصل الاجتماعي

2023-03-18 / 17:18
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القسم الفني: هبة بريس

نشر النجم السوري قصي خولي، عبر حسابه الرسمي في موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يُقبلّ زميلته النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

وأرفق الفيديو بتعليق جاء فيه: “خيال وياقوت قصة حب لا تنتهي”، في إشارة منه إلى إسمي الشخصيتين في العمل الدرامي.

ويلعب الثنائي نادين نجيم و قصي خولي دور البطولة بمسلسل “وأخيرًا” المرتقب عرضه في رمضان 2023.

وجدير بالذكر أن قصي ظهر سابقا في الفيديو الإشهاري للمسلسل وهو يقبلها أيضا، وهو ما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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