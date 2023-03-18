مراكش : سقوط ” نخلة” يخلف إصابة فتاتين بجروح

ع اللطيف بركة - هبة بريس

أصيبت فتاتين بجروح إستدعت نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاجات ، بعد زوال اليوم السبت 18 مارس الجاري، بعد سقوط “نخلة” بشارع يعقوب المنصور بحي جليز بمراكش .

ووفق مصادر محلية، فإن الفتاتين في العشرينات من عمرهما، كانتا على متن دراجة نارية قبل أن تتهاوي فوقهما نخلة “متهالكة” واصابتهما بجروح متفاوتة.

الحادث، عجل بحضور المصالح المدنية والوقاية المدنية والسلطة المحلية بحي جليز، من أجل نقل الفتاتين، وفتح بحث في ظروف وملابسات الحادثة .

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