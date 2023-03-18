بنكيران: “محاولات التشويش بيننا وبين جلالة الملك ستذهب سدى”
هبة بريس - الرباط
وجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، رسالة لمن وصفهم ب”المشوشين” على علاقة الحزب بالملك.
وقال بنكيران في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوكني الثامن لنقابة الاتحاج الوطني للشغل بالمغرب يومه السبت “راه غي كضيعوا وقتكم، لأننا حنا فاهمين وعارفين معنى جلالة الملك، جلالة الملك جا قبل الدستور أي قبل 4 قرون بالبيعة التي لا زالت موجودة في المرجعية الاسلامية التي نعتز بها وعلاقتنا مبنية عليها وعلى النصح والسمع والطاعة، لأن الله اللي قالينا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم”.
وأضاف بنكيران قائلا”محاولات التشويش بيننا وبين جلالة الملك ستذهب سدى ، لأن جلالته لن يفرط في الدين ونحن لا نفرط في الملك” مسترسلا بالقول “فنفس الوقت اللي حنا متمسكين بحقوقنا اللي فدستور ، نحن متمسكين بولائنا لجلالة الملك”.
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5 تعليقات
واسي ابن كران راك بسي. وحمادتي من كثرة خرجاتك الصبيانية. والتي يبدوا منها قلت ميدار. خلي عليك الملك في التقارب. كل المواطنين مع الملك الحاكم الشرعي للبلاد ومن غيره ماكاين لا أحزاب ولاهم يحزنون.تقتنا في ملكنا. أما انتم منذ زمان عرفناك على حقيقتكم.اصحاب المصالح
الفم المسدود ما دخلو ذبانة واللي دق الباب ما يعدم وجاب .راه ما كايشوش غير اللي كيهضر بلا ما يوزن كلامو .عاش من عرف قدره .
حزب اكبر المنافقين
المعاش السمین الذی یتحدث ٛولیس الکلام الفارغ من بیعه وغیره افتضح امرکم کلکم یا تجار الدین وحاکمکم
لم ارى في خياتي مثل هذا الرجل من حيث.
_ التسنطيحة
_ النفاق
_ المراوغة(يعني يكذب عليك وانت تشوف)
_ المكر.
لعفو يا مولانا