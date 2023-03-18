لهذا السبب ألغت الداخلية صفقة التدبير المفوض للنظافة بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن وزارة الداخلية ألغت صفقة التدبير المفوض المتعلق بقطاع النظافة بمدينة سطات في انتظار طرح المنافسة من جديد، على خلفية طعن سبق وأن تقدمت به شركة أخرى.

وللمزيد من المعلومات حول الموضوع، أكد مصطفى فيرازي رئيس اللجنة المكلفة بالسير والجولان بجماعة سطات في اتصال هاتفي بهبة بريس، أن الشركة الحالية ستواصل عملها بشكل مؤقت في انتظار طرح الصفقة مجددا بشروط ومعايير محددة تراعي تجويد الخدمات على أساس الاحتفاظ بنفس العمال والعاملات العاملين بقطاع النظافة.

وأضاف فيرازي، أن السبب الرئيسي لالغاء الصفقة يعود بالأساس إلى الشكوى التي رفعتها إحدى الشركات في وقت سابق إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية بدعوى أنها أقصيت من المنافسة، علما أنها لم تُدلٍ بوثيقة تلزمها بالاحتفاظ بنفس العمال والعاملات خلال طرح المنافسة السابقة.

وشدد فيزازي، أعلى أن المجلس الجماعي بسطات سيعمل جاهدا على تثبيت هذا المبدأ في أي صفقة تتعلق بالنظافة، ألا وهو الزام الطرف الثاني بضرورة الاحتفاظ بنفس العمال والعاملات الذين يشتغلون في قطاع النظافة خلال أي صفقة محتملة، وذلك حفاظا على حقهم الدستوري في التشغيل من جهة، وضمانا لمورد رزق لهم ولأسرهم خلال هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

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