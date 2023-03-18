على الهواء.. يوتيوبر مشهورة تبحث عن والدها

2023-03-18 / 16:13
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القسم الفني: هبة بريس

لم تستطع اليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل، تمالك دموعها على الهواء، عند حديثها عن والدها المفقود إسماعيل نايف الباروكي، الذي فقدت أخباره منذ حوالي 10 أعوام على حد تعبيرها.

وأعربت بيسان خلال لقائها مع برنامج “شو القصة” عن مدى ألمها وعمق حزنها ووجعها على فقدان والدها، مشيرة إلى أنها كانت تتمتع بعلاقة قوية به، وهي بدورها لا زالت تبحث عنه حتى الآن لكن دون جدوى.

ووصفت اليوتيوبر السورية فقدان والدها بأنه من أصعب الأمور التي حدثت معها؛ لأن سندها لم يعد موجودا، مبرزة أنها استلمت منذ فترة شهادة وفاة خاصة به، لكنها غير مؤكدة، ولذلك لم تتأثر بها.

ووجهت صرخة على الهواء لمعرفة مصير والدها المفقود، قائلة: “اسم بابا الكامل اسماعيل نايف الباروكي، وأي حدا بيعرف عنو شي ياريت يوصلي خبر”، مشيرة إلى أنها تمتلك إحساسا بأن والدها سيعود وستراه.

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