المنتخب النسوي لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره المصري

2023-03-18 / 15:21
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هبة بريس

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعته يوم السبت 18 مارس بنظيره المصري، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة شمال إفريقيا التي تحتضنها تونس.

وسجل هدف المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة في لقاء اليوم، اللاعبة نورة نهيلي في الدقيقة 81.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة قد تعادل بنتيجة هدف لمثله في اللقاء الأول من هذه البطولة الذي جمعه بالمنتخب الجزائري قبل أن يفوز على المنتخب التونسي بنتيجة 3 أهداف للاشيء.

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