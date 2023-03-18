ترامب: “سأعتقل يوم الثلاثاء.. أخرجوا للتظاهر”

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري “توقيفه” الثلاثاء بسبب مزاعم بدفع أموال لنجمة إباحية قبل انتخابات 2016 ودعا الأمريكيين إلى التظاهر.

وكتب ترامب في حسابه على منصته الاجتماعية Truth Social صباح السبت “سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!”.

وتحدث عن “تسريب” معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن.

ويركّز التحقيق على دفع 130 ألف دولار قبل أسابيع من انتخابات العام 2016 لمنع ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، من الكشف عن علاقة عاطفية تقول إنها أقامتها مع ترامب قبل سنوات.

ويدرس المدّعون ما إذا كانوا سيوجّهون اتهامات لترامب في هذه القضية.

وفي حال وجّه مدّعي عام مانهاتن اتهامات لترامب (76 عاماً)، فإنّه سيصبح أول رئيس سابق يتهم بارتكاب جريمة.

وقال محامي ترامب لشبكة “سي إن بي سي” مساء الجمعة إنّ موكّله قد يستسلم لمواجهة اتهامات جنائية إذا وجّهت إليه هيئة محلّفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام.

ونفى ترامب إقامة علاقة مع دانييلز.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1