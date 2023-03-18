كوريا الشمالية: نحو 800 ألف تطوعوا بالجيش لقتال أميركا

هبة بريس - وكالات

ذكرت الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية أن مئات الآلاف من المواطنين في البلاد تطوعوا للانضمام إلى جيشها أو إعادة تجنيدهم للقتال ضد الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة رودونغ سينمون بأن حوالي 800 ألف من الطلاب والعاملين عبروا يوم الجمعة فقط عن رغبتهم في التجنيد أو إعادة الانضمام إلى الجيش لمواجهة الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخها الباليستي العابر للقارات هواسونغ-17 ردا على تدريبات عسكرية جارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

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