حاتم عمور لنعمان لحلو:” الجيل الجديد يدافع عن الأغنية المغربية أكثر منك”

2023-03-18 / 13:27
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نجلاء مزيان

استنكر الفنان المغربي حاتم عمور خلال حلوله ضيفا على برنامج “عالم شهرزاد”، -استنكر- تصريحات الفنان نعمان لحلو حول نظرته للجيل الجديد و إبداعهم في الأغنية المغربية.

و اعتبر حاتم عمور أن للجيل الجديد فضل كبير على الأغنية المغربية التي استطاعت التحليق عاليا في الوطن العربي و العالم،متهما لحلو أن أغانيه الناجحة و المعروفة هي مستنسخة من أغاني شرقية.

و في هذا الصدد قال عمور:”الأستاذ نعمان الحلو كنحترم التاريخ ديالو الفني، عشرات السنين كنسمعو في أي تدخل كيطعن ف أن الجيل الجديد بعيد على الأغنية المغربية، بغيت نقول ليه شمن جيل كتقصد؟”

و أضاف :”مع احترامي للأستاذ نعمان، الأغاني ديالو لي هما الآن باقي محفوظين، ملي كنهضر على محفوظين هي النجاح،”بلادي يا زينة البلدان”، اللي هي جملة شرقية جابها من الشرق و المقسوم المصري، و كاينة أغنية أخرى ديالو “أمانة عليك يا مركب”،و هي مستنسخة كذلك من أغنية كاظم الساهر “.

و واصل قائلا:”ف إذا كتهضر على تمغربيت كنهضروا و احنا عندنا باكاج مغربي مائة في المائة ماشي شرقي،فأنا كنقول و لأول مرة من بعد 15 سنة ديال الطعن فالجيل ديالنا، كنظن أن الأستاذ نعمان لحلو خصو يشوف فهاد الجيل الجديد أنه أعطى الكثير، لأنه كيدافع على الأغنية المغربية أكثر منك”.

هذا و قد تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تصريحات عمور، كما تم تداولها على نطاق واسع من طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

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‫22 تعليقات

  1. الله يعطينا وجهك واش انسيتي راسك منين انطلقتي وشكون لي عطاك ضوء الاخضر للغناء مع العلم انت لاشيئ وستبقى لا شيء والله انت ما تتحشم تتطاول على اسيادك سير تكماش عند راسك

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