حاتم عمور لنعمان لحلو:” الجيل الجديد يدافع عن الأغنية المغربية أكثر منك”
استنكر الفنان المغربي حاتم عمور خلال حلوله ضيفا على برنامج “عالم شهرزاد”، -استنكر- تصريحات الفنان نعمان لحلو حول نظرته للجيل الجديد و إبداعهم في الأغنية المغربية.
و اعتبر حاتم عمور أن للجيل الجديد فضل كبير على الأغنية المغربية التي استطاعت التحليق عاليا في الوطن العربي و العالم،متهما لحلو أن أغانيه الناجحة و المعروفة هي مستنسخة من أغاني شرقية.
و في هذا الصدد قال عمور:”الأستاذ نعمان الحلو كنحترم التاريخ ديالو الفني، عشرات السنين كنسمعو في أي تدخل كيطعن ف أن الجيل الجديد بعيد على الأغنية المغربية، بغيت نقول ليه شمن جيل كتقصد؟”
و أضاف :”مع احترامي للأستاذ نعمان، الأغاني ديالو لي هما الآن باقي محفوظين، ملي كنهضر على محفوظين هي النجاح،”بلادي يا زينة البلدان”، اللي هي جملة شرقية جابها من الشرق و المقسوم المصري، و كاينة أغنية أخرى ديالو “أمانة عليك يا مركب”،و هي مستنسخة كذلك من أغنية كاظم الساهر “.
و واصل قائلا:”ف إذا كتهضر على تمغربيت كنهضروا و احنا عندنا باكاج مغربي مائة في المائة ماشي شرقي،فأنا كنقول و لأول مرة من بعد 15 سنة ديال الطعن فالجيل ديالنا، كنظن أن الأستاذ نعمان لحلو خصو يشوف فهاد الجيل الجديد أنه أعطى الكثير، لأنه كيدافع على الأغنية المغربية أكثر منك”.
هذا و قد تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تصريحات عمور، كما تم تداولها على نطاق واسع من طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.
14 تعليقات
لا مقارنة بالاسد وجرو
والله ما عندك اوجه للي ةحشم تتطاول على استاذك وهرم من اهرام الفن والموسؤقى المغربية اما نتوما اجيل قميش جيل الطر الراكبين على الفن اللي هو بزاف عليكم سير تكمش
هههههههه
هههههههه
هههههههه
شلا علاش كدافعو….
أغاني حاتم عمور كلها لا علاقة لها بتقاليدنا وعاداتنا وحيائنا وديننا كلها تفسد المجتمع وتنشر التميع والانحلال الأخلاقي ووو أما عملاقنا وحبيبنا وأستاذنا نعمان لحلو الذي تفوهت بفمك القدر ضده لن تساوي حتى وسخ أظافره أبالأحرى تتحدث عن أغانيه المغربية مئة بالمئة والتي لها موضوع هادف .حقا هذا الجيل من المغنيين أشباه حاتم مكانكم مزبلة التاريخ أما نعمان هو شمس نوره سيضر يسطع
السي عمور انت تخاطب السيد والاستاذ لحلو دكتور وفنان ماشي لقايجي. اظن ان القابجي هو مطرب الحي اما الاستاذ لحلو صعيب عليك تقارن راسك بيه
هناك السي عمور فرق كبير وشاسع بين القمر و مصباح20w كفى من الغرور
وهل يعتقد حاد حاتم عمور ان ما يقدمه هو اصلا فن و مغربي من الفوق ؟ ههههه صراحة لختاشو ماتو
الفرق لي ببن السماء والأرض هو لي بينك وبين الاستاذ نعمان
ماهذا التطاول على عميد من اعمدة الموسيقى والطرب
واش لي كيغني في العلب الليلية والحانات يمكن أن يتطاول على من يغني في الأوبريت.
دبا نتا السي حزيقة تقد على الاستاذ زعمان
باش تنتقد نعمان الحلو خاصك تكون موسيقار . وحتى يلا كنتي موسيقار خاصك تحشم يلا قلتي شي كلمة ماشي هي هاذيك فواحد من رواد الموسيقى المغربية عندو اطلاع بالثرات الأندلسي والملحون والعيطة والفلكلور المغربي بالإيقاعات والأهازيج ديالو الأمازيغية اللي كنفتاخرو بيها . معمرني شفت شي فنان فيه بحال هاذ الجرأة ديالك . سير تحشم ما شفتي عبدالوهاب ولا عبد الحليم ولا الموجي ولا أم كلثوم.هاذو راهم شافوهم وكلسو معاهم وخداو منهم الاعتراف انت منين عندك الاعتراف .
دبا انت اعمور تتكلم على الأغنية المغربية وأصبحت تعقب على اسيادك سبحان الله أسمع رحم الله من عرف قدره ومن عرف مستواه ليكون في علمكم بان اغانيك لا يعرفها إلا الأغبياء امثالك لأنك تقارن نفسك بهرم من الأهرامات الفنية ما هو مستواك الفني
نعمان لحلوا فنان بامتياز. خلوق. غيور على وطنه وقيامنا. انسان متقف لاداعي التشويش عليه.
الفنان نعمان لحلو قام بتوضيح
مدى تشابه قطعتي جبال الأطلس وأغنية أمانة عليك في عدة منابر منها موقع الاغنية المغربية في التعليق رقم 5
https://musique.marocenligne.net/جبال-الأطلس
الصراحة لا يمكنني ان اتكلم لانني هنا في فرنسا اعرف اغاني نعمان التي يمكن سماعها وسط العائلة و لا ارتاد الحانات لاسمع لاغاني عمور