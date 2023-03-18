بعد أسبوعين من عقد القران.. نهاية زواج ال”كيلو ذهب ومليار يورو”

2023-03-18 / 13:04
3
هبة بريس - وكالات

بعد أن أحدث زفافهما ضجة كبيرة بسبب المؤخر قبل أسبوعين، أعلن الشاب العراقي حيدر الفيلي طلاقه من الفنانة الكويتية غدير الفهد.

وأعلن الفيلي الطلاق بصورة ودية وبالتراضي لعدم الانسجام والتوافق، بعد عقد قرانهما بمهر عبارة عن كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو أي ما يعادل مليارا و78 مليون دولار، حسب ما نشرت صحيفة “المجلس” على “تويتر”.

وقبل أسبوعين، وتحديدا في الرابع من مارس الجاري، أثار الشاب العراقي المقيم في فنلندا ضجة واسعة على مواقع التواصل بعد أن اشتمل عقد زواجه من كويتية على مؤخر صداق بقيمة “مليار يورو”.

فيما تباينت ردود الأفعال على حساب الشاب على تطبيق “تيك توك” الذي يتابعه نحو 680 ألف شخص، بعدما ظهر في فيديو أثناء توقيع عقد الزواج على الممثلة الكويتية غدير الفهد.

وسمع حينها في الفيديو المأذون وهو يقرأ بنود العقد، ويقول إن “المهر كيلو ذهب عيار 21″، ثم يصاب المأذون بالدهشة لقراءة عبارة “مليار يورو مؤخر”، ويلتفت ناحية العريس ليتأكد، فيهز الفيلي رأسه موافقا، ويجري توثيق قيمة المؤخر.

ما أثار حينها جدلا كبيرا على مواقع التواصل، فاعتبرها البعض مبالغة كبيرة، في حين ارتأى آخرون أنه أراد فقط أن يعبر عن حبه وتقديره لزوجته.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إيلون ماسك: إذا جرى اعتقال ترامب.. سيفوز بالرئاسة باكتساح

إيلون ماسك: إذا جرى اعتقال ترامب.. سيفوز بالرئاسة باكتساح

2023-03-18 / 19:36
Photo of فرنسا.. الشرطة تحظر التظاهر في شارع الشانزليزيه وساحة الكونكورد

فرنسا.. الشرطة تحظر التظاهر في شارع الشانزليزيه وساحة الكونكورد

2023-03-18 / 17:50
Photo of ترامب: “سأعتقل يوم الثلاثاء.. أخرجوا للتظاهر”

ترامب: “سأعتقل يوم الثلاثاء.. أخرجوا للتظاهر”

2023-03-18 / 15:01
Photo of 10 آلاف طن من القمامة في شوارع باريس جراء إضراب العمّال

10 آلاف طن من القمامة في شوارع باريس جراء…

2023-03-18 / 14:19
Photo of كوريا الشمالية: نحو 800 ألف تطوعوا بالجيش لقتال أميركا

كوريا الشمالية: نحو 800 ألف تطوعوا بالجيش لقتال أميركا

2023-03-18 / 13:13
Photo of بايدن: بوتين ارتكب “جرائم حرب” وقرار المحكمة الجنائية “مبرر”

بايدن: بوتين ارتكب “جرائم حرب” وقرار المحكمة الجنائية “مبرر”

2023-03-18 / 11:58
Photo of عمران خان: أتوجه إلى المحكمة بالرغم من علمي بسوء نية الحكومة وسعيها لاعتقالي

عمران خان: أتوجه إلى المحكمة بالرغم من علمي بسوء…

2023-03-18 / 11:08
Photo of تركيا.. هزة أرضية بقوة 4.8 درجة في كهرمان مرعش

تركيا.. هزة أرضية بقوة 4.8 درجة في كهرمان مرعش

2023-03-18 / 09:36
Photo of تفجير السفارة الإسرائيلية لدى الأرجنتين..تل أبيب تؤكد اتهامها إيران

تفجير السفارة الإسرائيلية لدى الأرجنتين..تل أبيب تؤكد اتهامها إيران

2023-03-17 / 20:35
Photo of وزير الداخلية التونسي يعلن استقالته من منصبه

وزير الداخلية التونسي يعلن استقالته من منصبه

2023-03-17 / 19:25

‫3 تعليقات

  2. غير جبد المانطة باش دوز الحبس. هادو عندنا ناااااااشفاااات و كيلصقو في العدة و المتعة و النفقة و شي تخربيق آخر غير وجد راسك هاديك غير مرأة عربية خصها غير الفلوس اما الحب زيدو في راسك

  3. يقول المثل…الغفلة ما بين البائع والمشتري..وانا اقول..الغباء وليس الغفلة!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق