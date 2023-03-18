بعد انخفاضها لأسابيع.. ارتفاع صاروخي لأسعار الطماطم
هبة بريس - الرباط
بعد انخفاضها خلال الأسبوعين الماضيين، عرفت أسعار الطماطم بمختلف أسواق ومحلات بيع الخضر بعدد من مدن المملكة، ارتفاعا صاروخيا.
ومع اقتراب الشهر الكريم، ارتفعت أسعار الطماطم بشكل مفاجئ خلال اليومين الأخيرين، حيث بلغت سعر ال10 دراهم للكيلوغرام الواحد بمعظم الأسواق.
وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين، عن استغرابهم من هذا الارتفاع، الذي يتزامن وقرب الشهر الكريم.
وطالب المواطنون، الجهات المعنية بالتدخل لضبط سعر هذا المنتوج وعدد من المنتوجات الفلاحية الأخرى التي يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
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6 تعليقات
الأكلة الرئيسية في مائدة الإفطار في رمضان المبارك عند المغاربة هي (الحريرة) ولكن للاسف الشديد مع إرتفاع مهول لأسعار الطماطم ستلغى من مائدة الإفطار هههههههههههه
المشكل كل شيء زاد في الأسعار الملتهبة إلا الأجور والمعاشات. . …الحكومة لم تحرك ساكنا فكيف يعقل أسرة لديها أطفال ومسؤولية في الصحة والتعليم وووووو وووووووو وغيرها وهو لم يستطيع شراء خضر وفواكه في متناول أسرته.؟؟؟؟!!!
الكل يلغي بلغاه الأثمنة غير مستقرة بين الباعة والحكومة لاتراقب إلا في شهر رمضان المبارك هههههههههههه..
المغرب لم يشهد مثل هذه الارتفاعات العالية في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها وكل هذا راجع إلى عدم التسير في الميزانية العامة والمحاسبة والمراقبة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الطبقة الفقيرة والكادحة والمقهورة والبسيطة لن يصل اليها ولو قطعة من اللحم فكيف يعقل ان تستطيع تناول الطماطم وهي في هذآ الإرتفاع المهول الكلام كثير والسكوت احسن……..
نطالب من الحكومة ككوني مواطن مغربي أن نتحد جميعا ونقف وقفة احتجاجية تضامنية من أجل حماية المواطنين والقدرة الشرائية للمواطن حتى تضع لنا حلا مناسبا للخروج من هذه الأزمة على علم مقبلين على شهر رمضان المبارك…