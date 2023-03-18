بعد انخفاضها لأسابيع.. ارتفاع صاروخي لأسعار الطماطم

هبة بريس - الرباط

بعد انخفاضها خلال الأسبوعين الماضيين، عرفت أسعار الطماطم بمختلف أسواق ومحلات بيع الخضر بعدد من مدن المملكة، ارتفاعا صاروخيا.

ومع اقتراب الشهر الكريم، ارتفعت أسعار الطماطم بشكل مفاجئ خلال اليومين الأخيرين، حيث بلغت سعر ال10 دراهم للكيلوغرام الواحد بمعظم الأسواق.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين، عن استغرابهم من هذا الارتفاع، الذي يتزامن وقرب الشهر الكريم.

وطالب المواطنون، الجهات المعنية بالتدخل لضبط سعر هذا المنتوج وعدد من المنتوجات الفلاحية الأخرى التي يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

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