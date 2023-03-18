صحيفة ليكيب: “هيرفي رونار” قريب من تدريب المنتخب الفرنسي النسوي

2023-03-18 / 10:40
10
هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرر اختيار هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لخلافة كورين دياكر في قيادة منتخب السيدات، لكنه طالب رينارد بفسخ عقده أولا مع الاتحاد السعودي قبل توليه المسؤولية وفي حال حدوث ذلك سيتم إعلانه مدربا للفريق الفرنسي خلال يومين.

وقالت الصحيفة إن رينارد عليه أن يحرر نفسه من منصبه كمدرب للمنتخب السعودي المرتبط معه بعقد حتى 2027 ، لكن الاتحاد الفرنسي يرغب في توليه المسؤولية خلفا لدياكر التي أقيلت من منصبها الأسبوع الماضي.

وتم تفضيل رينارد على جوسلين جورفينيك المدير الفني السابق لليل، لكن لا تزال هناك عقبة يجب التغلب عليها، حيث يجب عليه أولاً أن يحرر نفسه من عقده.

لذلك يجب أن يجتمع خلال اليومين المقبلين مع ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لمناقشة الأمر وفي حال نجاحه في فسخ عقده فقد يتم إعلان توليه المسؤولية خلال يومين، إذ إنه سيستغل عطلة نهاية الأسبوع للتفاوض مع المسحل بشأن فك الارتباط.

ويدرك رينارد أن مهمته في فسخ عقده ليست سهلة؛ نظرا لأنه بعد فوزه على الارجنتين في افتتاح مباريات “الأخضر” في مونديال قطر 2022، يحظى بتقدير كبير في السعودية.

لكن في الوقت ذاته يرغب رينارد البالغ عمره 54 عاما في العودة إلى فرنسا للحصول على اعتراف معين يأسف لعدم وجوده في بلاده بعد خاصة بعد تجارب فاشلة هناك رغم نجاحه الكبير خارج البلاد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تجمع إعدادي لـ “الأسود”قبل وديتي البرازيل والبيرو

تجمع إعدادي لـ “الأسود”قبل وديتي البرازيل والبيرو

2023-03-18 / 14:02
Photo of والد ميسي يخرج عن صمته بشأن العرض السعودي

والد ميسي يخرج عن صمته بشأن العرض السعودي

2023-03-18 / 09:46
Photo of أكاديمية يوفنتوس بالمغرب تطلق برنامجا جديدا

أكاديمية يوفنتوس بالمغرب تطلق برنامجا جديدا

2023-03-18 / 00:06
Photo of خبير ..ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2030 تتويج لمسلسل تنموي طويل .

خبير ..ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2030 تتويج لمسلسل تنموي…

2023-03-17 / 21:52
Photo of الجامعة تعلن نفاذ تذاكر مباراة المغرب والبرازيل

الجامعة تعلن نفاذ تذاكر مباراة المغرب والبرازيل

2023-03-17 / 18:38
Photo of قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات…

2023-03-17 / 13:45
Photo of “مانشستر يونايتد” و”يوفنتوس” يبلغان دور الثمانية في الدوري الأوروبي

“مانشستر يونايتد” و”يوفنتوس” يبلغان دور الثمانية في الدوري الأوروبي

2023-03-16 / 23:15
Photo of أنشلوتي: هذا هو الفريق الذي أريد مواجهته في نهائي دوري الأبطال

أنشلوتي: هذا هو الفريق الذي أريد مواجهته في نهائي…

2023-03-16 / 20:29
Photo of استشهاد أربعة فلسطينيين بينهم قياديان في “القسام

استشهاد أربعة فلسطينيين بينهم قياديان في “القسام

2023-03-16 / 19:46
Photo of كأس العرش.. نتائج قرعة الأدوار النهائية لموسم 2021-2022

كأس العرش.. نتائج قرعة الأدوار النهائية لموسم 2021-2022

2023-03-16 / 18:50

‫10 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق