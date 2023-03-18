استغرق إخماده أزيد من 7 ساعات.. حريق مهول يأتي على محل لبيع أجزاء الدراجات بالبيضاء

2023-03-18 / 10:26
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هبة بريس - البيضاء

اندلع حريق مهول بمحل لبيع أجزاء الدراجات بمنطقة “لاجيروند” بمدينة الدار البيضاء يوم أمس الجمعة.

وحسب شهود عيان، فالحريق اندلع بشكل مفاجئ قبيل صلاة الظهر، حيث ساهمت المواد المتواجدة في المحل والقابلة للاشتعال في سرعة انتشاره.

وأضاف ذات الشهود، أن عناصر السلطات المحلية والوقاية المدنية حلت على عجل بعين المكان، لافتين أن مساحة المحل الكبيرة وقوة النيران، صعبت عملية إخماد الحريق التي استمرت لأزيد من 7 ساعات.

ووفق الشهود، فلم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية، فيما أسفر عن تسجيل خسائر مادية مهمة.

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‫8 تعليقات

  1. يجب على جميع المحلات التجارية والصناعية تجنب اسباب الحريق السهلة للإشتعال..

  2. يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة الحريق هل هي من تلقاء نفسها ام متعمدة …

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