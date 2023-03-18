تركيا.. هزة أرضية بقوة 4.8 درجة في كهرمان مرعش
هبة بريس - وكالات
أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي، اليوم السبت، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجات في مدينة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا.
وقال المرصد إنه تم تسجيل الزلزال على الساعة 05:14 بتوقيت غرينيتش، على بعد 4 كيلومترات جنوب شرق مدينة جوكسون، على عمق كيلومترين.
ولم ترد معلومات عن خسائر مادية أو بشرية محتملين.
ووقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير بفاصل 9 ساعات، في مقاطعة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.
وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا. ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه “كارثة القرن”، حيث توفي قرابة 48 ألف شخص، وخلف دمارا هائلا.
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10 تعليقات
اللهم احفظهم بحفظك ياكريم يارحيم..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.ربي انهم عبادك الضعفاء احفظهم ..
نتمنى لهم السلامة من الكوارث الطبيعية…
ماذا يقع في تركيا استمرار الزلزال ثم الفيضانات اللهم حفظك ..
اللهم نسألك أن ترفع عنهم الأذى وان تحفظهم..
اللهم احفظ بلاد الاسلام والمسلمين..
السلامة والعافية لهم يارب العالمين..
قال تعالى: «إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا » الصفحات التكتونية تتحرك لاخراج الثقل ..
علامة من علامات الساعة..
اللهم احفظ المسلمين اينما حلوا وارتحلوا..