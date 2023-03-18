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طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-03-18 / 09:11
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تشهد الحالة الجوية عامة نزول أمطار متفرقة مع احتمال بروز رعد جنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، فضلا عن نزول قطرات مطرية محلية فوق كل سهول المحيط الأطلسي الشمالية، الريف، منطقة السايس، الأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية.

وسيبقى الطقس حارا نسبيا شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، مع تشكل كتل ضبابية محلية، فوق السهول الداخلية خلال الصباح والليل.

وسيعرف كل من جنوب البلاد تناثر حبات من الغبار بصفة محلية. كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى، الشياظمة، الجنوب، الجنوب-الشرقي، المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و11 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 19 و26 درجة بأقصى الجنوب، وستكون ما بين 9 و17 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى، فيما ستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا مستمرا بأغلبية جهات البلاد.

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