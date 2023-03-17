تغيير وزير الخارجية الجزائري…سياسة عدائية ثابتة تجاه المغرب

هبة بريس – مروان المغربي

قال محمد شقير المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن إعفاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرمطان لعمامرة من منصب وزير الخارجية وتعيين أحمد عطاف بدلا عنه لن يغير شيئا من السياسة العدائية التي ينهجها النظام الجزائري تجاه المغرب.

وأوضح شقير في تصريح ل”هبة بريس” الإلكترونية، أن إقدام تبون بتعديل وزاري كان منتظرا، حيث أعلن الرئيس الجزائري عن ذلك في شهر فبراير، نتيجة لعدم وجود تجانس داخل الحكومة الجزائرية بالإضافة إلى احتدام الصراع والتنافس بين الوزراء الذين لم يعد جزء منهم يتوافق مع منهجية عمل تبون

واسترسل ذات المتحدث، مؤكداً على أن السياسة الخارجية لن تتغير مع عطاف، خاصة وأنه من أشد المناوئين للمغرب وأنه صاحب الدعوة إلى إغلاق الحدود مع المغرب حيث أنه يعتبر من نفس الجيل الذي ينتمي إليه قادة النظام الجزائري.

وعزا شقير إعفاء لعمامرة من منصب وزير الخارجية يعود لأسباب ذاتية ومزاجية لتبون، خاصة أن تم تداول اسمه فيكن سيخلف تبون عندما كان هذا الأخير مريضا ويخضع للعلاج في مستشفيات ألمانيا، وليس للإعفاء علاقة بتغيير رؤية أو استراتيجية للنظام الجزائري، مشيرا إلى أن إبعاد لعمامرة يعود ربما إلى قربه من الجنرال شنقريحة.

وحسب عدد من المتتبعين للشأن الجزائري فإن هذه الخطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، حيث أنه قبل قرار الإعفاء أفادت تقارير متطابقة تفيد بأن لعمامرة المعروف بقربه من أجهزة الاستخبارات في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، بات يثير مخاوف وانزعاج جنرالات الجيش.

وبهذا التعديل الحكومي الذي شمل كذلك عدة وزارات بينها المالية والتجارة، يكون الجناح العسكري لقصر المرادية، وفق ما تداول الإعلام الجزائري، قد أطاح بعدة رؤوس كبيرة يتقدمها لعمامرة وسط صراع أجنحة بين جنرالات الجيش.

وتولى رمطان لعمارة (71 سنة) رئاسة الدبلوماسية في يونيو 2021 خلفا لصبري بوقدوم وسبق له أن شغل المنصب بين 2013 و2017. وخلال الأسابيع الأخيرة لحكم بوتفليقة بداية 2020 تولى منصب نائب رئيس الوزراء مكلفا بالشؤون الخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن غياب لعمامرة في الأيام الأخيرة بدا واضحا، خاصة عندما لم يستقبل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارة للجزائر.

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