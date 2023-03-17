Former U.S. President Donald Trump's YouTube account is seen on a mobile phone and laptop computer after being restored by Google and its parent company Alphabet Inc, as Google lifted a more than two-year suspension imposed on Trump after the deadly January 6, 2021 Capitol Hill riot, in Washington, U.S. March 17, 2023. REUTERS/Jim Bourg

“يوتيوب” تعيد تفعيل قناة دونالد ترامب

2023-03-17 / 21:17
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت منصة يوتيوب الجمعة إعادة تفعيل قناة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والتي حظرتها لنحو عامين، والتي ترافقت مع إلغاء شبكات تواصل اجتماعه لحساباته، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقالت يوتيوب في تغريدة عبر تويتر “ابتداء من اليوم لم تعد قناة دونالد ترامب مقيدة ويمكنها تحميل محتوى جديد”، مشيرة إلى أنها أجرت تقييما لـ”المخاطر المستمرة.. بعناية.. مع موازنة فرصة الناخبين للاستماع بمساواة من المرشحين الرئيسيين التي تسبق الانتخابات”.

وأعلن الرئيس الجمهوري السابق، ترامب، في نوفمبر الماضي، نيته للترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ودعت يوتيوب إلى ضرورة الالتزام بسياسات النشر، فيما يتابع قناة ترامب على هذه المنصة أكثر من 2.6 مليون مستخدم.

وكانت قناة ترامب على يوتيوب وحساباته الأخرى على شبكات التواصل الاجتماع تم حظرها وتقييدها، في يناير 2021، بعد أعمال الشغب التي حصلت في مبنى الكابيتول، إذ اعتبرت هذه الشبكات حينها أن بعض محتوى حساباته ينتهك سياساتها التي تمنع “التحريض على العنف”.

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