Algeria's Foreign Minister Ramtane Lamamra gives a thumbs-up gesture during the closing ceremony of the 31st Arab League summit in Algeria's capital Algiers on November 2, 2022. - Arab leaders gathered in the Algerian capital for their first summit since a string of normalisation deals with Israel that have divided the region. (Photo by AFP)

الإطاحة بالعمامرة .. كان يريده أن يكون بديلا لتبون

2023-03-17 / 19:02
10
هبة بريس

أطاح تعديل وزاري جديد، الخميس، بوزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، ليأتي قرار بتعيين أحمد عطاف خلفا له، في خطوة بدت متوقعة منذ فترة بحسب تقارير.

.وحول الموضوع يقول الدبلوماسي الجزائري السابق، محمد العربي زيتوت، إن الإطاحة بلعمامرة “يأتي نتيجة التطاحن المتواجد داخل النظام بين الأجنحة المتشاكسة دائما، وهناك جناح داعم للعمامرة وكان يريده أن يكون بديلا لتبون العام القادم، والجناح الداعم لتبون يرفض ذلك رفضا مطلقا ويريد أن يجدد لتبون في عهدة ثانية”.

وبحسب زيتوت “هذه المنافسة لا تخرج للشعب، ولكنها داخل أجنحة النظام ولذلك سارعوا إلى إضعاف لعمامرة في الأشهر الأخيرة وإبعاده عن عدة ملفات وكانوا يستبدلونه بالأمين العام، عمار بلاني، وهو الذي حضر عدة لقاءات كان من المفروض أن يحضرها لعمامرة”، بحسب تعبيره.

وبدا واضحا غياب لعمامرة في الأيام الأخيرة، خاصة عندما لم يستقبل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال زيارته للجزائر، يومي الأحد والإثنين.

ويقول زيتوت للحرة : “هذا في سياق طبيعي لصراع الأجنحة”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تفجير السفارة الإسرائيلية لدى الأرجنتين..تل أبيب تؤكد اتهامها إيران

تفجير السفارة الإسرائيلية لدى الأرجنتين..تل أبيب تؤكد اتهامها إيران

2023-03-17 / 20:35
Photo of وزير الداخلية التونسي يعلن استقالته من منصبه

وزير الداخلية التونسي يعلن استقالته من منصبه

2023-03-17 / 19:25
Photo of موسكو: لا نعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي

موسكو: لا نعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي

2023-03-17 / 17:52
Photo of المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق بوتين

المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق بوتين

2023-03-17 / 17:20
Photo of تركيا: 103.6 مليار دولار حجم الخسائر المادية جراء الزلزال المدمر

تركيا: 103.6 مليار دولار حجم الخسائر المادية جراء الزلزال…

2023-03-17 / 17:09
Photo of كوريا الشمالية تهدد بـ”استخدام الأسلحة النووية”

كوريا الشمالية تهدد بـ”استخدام الأسلحة النووية”

2023-03-17 / 15:53
Photo of لمخاوف أمنية.. نيوزيلندا تحظر تيك توك على الأجهزة المرتبطة بالبرلمان

لمخاوف أمنية.. نيوزيلندا تحظر تيك توك على الأجهزة المرتبطة…

2023-03-17 / 15:01
Photo of العراق.. كلب شارد يلاحق المتسابقين ب”الماراثون”

العراق.. كلب شارد يلاحق المتسابقين ب”الماراثون”

2023-03-17 / 13:16
Photo of “أطباء بلا حدود” تستنكر إهمال آلاف المهاجرين الذين رحّلتهم الجزائر إلى النيجر

“أطباء بلا حدود” تستنكر إهمال آلاف المهاجرين الذين رحّلتهم…

2023-03-17 / 09:33
Photo of مساهمو مصرف “كريدي سويس”يرفعون دعوى قضائية ضد المصرف

مساهمو مصرف “كريدي سويس”يرفعون دعوى قضائية ضد المصرف

2023-03-16 / 23:36

‫10 تعليقات

  8. السيد ناصر بوريطة الرجل الحكيم الذي يعمل ليلا ونهارا من أجل مغرب ناجح وقوي…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق